Grande Fratello Vip i nomi delle opinioniste | terremoto in tv?

Il nome delle opinioniste del Grande Fratello Vip crea scompiglio in tv, dopo che le indiscrezioni diffuse da Dagospia si sono rivelate vere. La scelta ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. Le due donne sono già note al pubblico e si preparano a entrare nel cast, modificando gli equilibri dello show. La loro presenza potrebbe cambiare il modo di commentare le dinamiche della casa.

Le indiscrezioni che circolavano da giorni ora trovano conferme sempre più concrete e portano la firma di Dagospia. Il nuovo Grande Fratello Vip prende forma e, accanto alla padrona di casa Ilary Blasi, ci saranno due opinioniste destinate a far discutere. Secondo quanto riportato, nella mattinata di martedì 24 febbraio sarebbero già stati girati video e scattate fotografie promozionali per lanciare la nuova stagione del reality, con le tre protagoniste riunite sul set per dare ufficialmente il via alla macchina mediatica. Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un trio che non passa inosservato.