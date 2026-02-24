Graffiti e scritte a scuola problema o opportunità?

Il vandalismo di graffiti e scritte sui muri scolastici crea disagio e danni materiali. La causa principale risiede nella mancanza di spazi dedicati all’espressione creativa degli studenti. Alcuni ritengono che queste scritte rappresentino un modo di comunicare, mentre altri temono che siano un segnale di degrado. Le scuole cercano soluzioni per gestire il problema, installando telecamere e promuovendo laboratori artistici. La questione rimane aperta tra criticità e possibilità di riqualificazione.

Entrare a scuola e trovare muri, banchi e porte pieni di scritte. I graffiti nelle scuole sono un fenomeno diffuso e spesso fanno discutere. Per insegnanti e dirigenti rappresentano un problema, per alcuni studenti, invece, sono un modo per esprimere pensieri, emozioni o lasciare un segno: nomi, cuori, frasi divertenti, battute ma anche messaggi di rabbia o protesta. Spesso chi scrive non lo fa per danneggiare la scuola, ma per il bisogno di dire qualcosa. A volte i graffiti nascono dalla noia, altre volte da un disagio più profondo non sempre ascoltato. Cancellare le scritte è necessario per mantenere la scuola pulita, ma non sempre è la soluzione migliore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

