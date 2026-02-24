Graduatorie provinciali per le supplenze è caos

La possibilità di presentare domanda per le graduatorie provinciali delle supplenze ha generato confusione fin dalle 12 di oggi, quando è stata aperta la portale. La causa risiede nelle tempistiche ristrette e nella complessità delle procedure, che hanno causato rallentamenti e disagi tra gli insegnanti interessati. Molti si sono trovati impossibilitati a completare correttamente la richiesta, creando un vero e proprio disordine. La situazione resta critica mentre si cercano soluzioni rapide.

Dalle 12 di oggi è possibile presentare domanda per le graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026-28 ma già si è scatenato il caos. A denunciare la situazione è la Gilda Insegnanti di Latina. La coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini spiega: "Il quadro provinciale è ancora più complesso perché in provincia di Latina abbiamo un organico di diritto di circa 6mila docenti, ma un numero pressoché analogo di precari. Un dato che fotografa un aumento esponenziale del precariato nell’ultimo anno. Il rischio è che il numero cresca ulteriormente con l’ingresso di aspiranti provenienti da altre regioni, come accade a ogni aggiornamento biennale". 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Supplenze scuola, lunedì 23 febbraio al via l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provincialiIl 23 febbraio partirà la procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze scolastiche.

GPS 2026 (Graduatorie provinciali per le supplenze): gli iscritti sono quasi 3 milioni (360mila sul sostegno). A Nord carenza di maestre e maestri. Sud e Isole liste piene. Tutti i datiLe GPS 2026 vedono quasi 3 milioni di iscritti, con 360mila in lista per il sostegno.

