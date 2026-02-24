GPS e GI 2026 tabelle titoli preferenze scelta scuole | facciamo il punto QUESTION TIME con Semeraro LIVE Martedì 24 febbraio alle 14 | 30

Semeraro ha annunciato che, a causa delle modifiche nelle tabelle dei titoli e delle preferenze per le scuole, molte persone stanno aggiornando le proprie scelte nelle GPS. La possibilità di inserirsi o modificare la posizione rimane aperta fino al 16 marzo. Con il QUESTION TIME in diretta martedì 24 febbraio alle 14:30, si approfondiranno le novità e le procedure per le supplenze scolastiche. È un’occasione per chiarire dubbi e pianificare i prossimi passi.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14:30Il GPS 2026, i titoli e le preferenze sono al centro delle discussioni, mentre migliaia di docenti aspettano con ansia l’apertura della piattaforma per aggiornare le loro graduatorie provinciali. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; GPS 2026: Tutte le DIFFERENZE tra l'OM 16 febbraio 2026 e l'OM 88/2024. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Domanda GPS 2026: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’istruzioneEcco le istruzioni su come presentare la domanda per le graduatorie GPS 2026-2028. Rendiamo disponibile la Guida ufficiale del Ministero dell'istruzione in pdf da scaricare con tutti i passaggi per co ... ticonsiglio.com FERRARI, HAMILTON DÀ LA CARICA SUI SOCIAL: “MI SENTO RIGENERATO, AVANTI TUTTA SQUADRA!” “È stimolante guardare una squadra che rispetta tutte le tabelle di marcia per costruire un'auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tut - facebook.com facebook