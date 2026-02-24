GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 ha causato grande attesa tra gli insegnanti, poiché l’apertura delle graduatorie è prevista per lunedì 23 febbraio. Per aiutare a orientarsi, offriamo un’ebook guida e una sessione di consulenza di gruppo, limitata a cinque partecipanti. Un docente ha già prenotato il suo posto, cercando supporto per prepararsi al meglio. La disponibilità si esaurirà in breve tempo, quindi è importante agire subito.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.