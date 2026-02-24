google home resta inaffidabile mesi dopo il cambiamento promesso

Il malfunzionamento di Google Home è ancora evidente mesi dopo le promesse di miglioramento, a causa di problemi di connettività e risposte errate. Gli utenti segnalano che le automazioni non si attivano come previsto e l’assistente vocale spesso fraintende i comandi. Nonostante gli aggiornamenti, molte funzioni continuano a mostrare criticità concrete. Questi disservizi influenzano l’esperienza quotidiana di chi utilizza il dispositivo in casa.

Questo approfondimento analizza lo stato di Google Home e Gemini nel 2026, con riferimento a affidabilità, automazioni e percezione degli utenti. Nonostante possano emergere progressi concreti, permangono lacune significative nella fruibilità quotidiana, soprattutto in scenari complessi di smart home. Il confronto con soluzioni alternative evidenzia una differenza sostanziale tra continui miglioramenti pubblicati e una reale user experience, in particolare per chi gestisce impianti domestici articolati. panorama dei problemi ricorrenti con google home e gemini. Il quadro attuale mostra difficoltà diffuse nell'interpretazione dei comandi vocali, con risposte incoerenti o errate e routine che talvolta non si attivano.

Google home sta peggiorando secondo google stessoGoogle ha ammesso che i dispositivi Google Home stanno peggiorando a causa di problemi tecnici.

