Goldoni Keestrack lavoratori ignorati

Goldoni Keestrack ha causato preoccupazione tra i lavoratori, che segnalano di essere stati ignorati più volte negli ultimi dieci anni. La mancanza di comunicazione chiara e di soluzioni concrete ha alimentato il senso di abbandono tra gli impiegati. Le persone coinvolte chiedono risposte immediate e trasparenza, mentre il futuro dell’azienda rimane incerto. La situazione resta aperta e senza una soluzione evidente.

"Ci sentiamo presi in giro: negli ultimi dieci anni è la terza volta che viviamo una situazione di totale incertezza. Pretendiamo quel rispetto che è venuto meno. L'azienda continua da mesi a trincerarsi dietro un silenzio inaccettabile". Sono esasperati e stanchi i lavoratori della Goldoni Keestrack di Migliarina, un centinaio quelli rimasti, che ieri mattina hanno scioperato per due ore con un presidio davanti allo stabilimento, per la mancanza di risposte e di informazioni, che si protrae da mesi, sullo stato di avanzamento della trattativa per il subentro del Gruppo turco nella sede, visto che la proprietà Goldoni Keestrack ha dichiarato di non avere più la capacità economica per sostenere l'attività produttiva.