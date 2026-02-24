Goethe - divino e demoniaco
Il teatro filosofico-letterario su Goethe si svolge domenica 1 marzo alle 20.00, attirando appassionati di letteratura e cultura. La rassegna, organizzata dalla professoressa, intende esplorare i contrasti tra il divino e il demoniaco nelle opere del grande scrittore tedesco. La serata prevede letture e approfondimenti, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sulle sfumature dell’animo umano. L’evento si svolge in un teatro cittadino con posti limitati.
