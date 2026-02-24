gli usa premono per il ritorno della nato alle sue impostazioni di fabbrica

La richiesta degli Stati Uniti di rimodellare la NATO si basa sulla volontà di rafforzare le capacità di difesa collettiva. Washington spinge per un intervento più deciso e decisioni condivise tra gli alleati, temendo che la mancanza di coesione possa indebolire l’alleanza. Questa pressione arriva in un momento di crescente tensione internazionale e potrebbe influenzare le strategie di sicurezza di diversi paesi. La questione coinvolge direttamente anche le alleanze militari nella regione asiatica.

I desiderata espressi ultimamente da Washington rischiano seriamente di riflettersi sull'Ucraina nonché sui partner dell'area indo-pacifica. Sia Kiev che gli alleati asiatici potrebbero finire per essere esclusi dai prossimi summit. Gli USA vogliono infatti che la NATO riduca le missioni estere e si concentri piuttosto sugli sforzi riguardanti l'incremento delle capacità difensive. Lo riporta il giornale tedesco Die Welt. Si torna alle origini. Washington vuole anzitutto che l'Alleanza Atlantica ponga termine alla missione in Iraq. Negli ultimi mesi gli USA hanno anche chiesto la fine delle missioni di peacekeeping in Kosovo.

