L’invasione russa ha portato a una forte risposta europea, con leader che si sono riuniti per sostenere l’Ucraina. La decisione di rafforzare l’aiuto militare e umanitario nasce dalla determinazione di Kiev a resistere, nonostante le pressioni di Mosca. Le discussioni hanno coinvolto diversi paesi, evidenziando la volontà di mantenere il sostegno a lungo termine. La questione rimane aperta: ora si attende come si evolverà la situazione sul campo.

I massimi vertici Ue e un folto gruppo di leader del continente: ancora una volta l’Europa ha risposto alla chiamata dell’Ucraina e ha deciso di onorare nel miglior modo possibile il quarto anniversario dell’invasione russa. Ursula von der Leyen e Antonio Costa, dopo il lungo viaggio notturno in treno, saranno in una Kiev fiaccata dal freddo e dai raid russi, che neanche in questi ultimi giorni si sono fermati. Agli ucraini la presidente della Commissione e il presidente del Consiglio europeo ribadiranno che mai saranno lasciati soli ma il rischio è che, al di là delle parole, a Volodymyr Zelensky non portino novità concrete se non lo scontro totale ormai in atto con Viktor Orban. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Michael Zheng ha già vinto 130mila euro all’Australian Open, ma deve scegliere se prenderliMichael Zheng, giovane tennista americano, ha conquistato 130mila euro all’Australian Open.

Alcaraz re degli Australian Open: Djokovic battuto in 4 set. A 22 anni ha già vinto tutti gli SlamCarlos Alcaraz conquista gli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli scenari. Mosca non ha già vinto. Kiev resisterà se aiutata; Così Mosca può mettere in crisi la Nato senza farle la guerra. Gli scenari del Belfer Center; Spazio, deterrenza e vulnerabilità occidentali; Se vince Putin... Il wargame che fa paura all’Europa.

Così Mosca può mettere in crisi la Nato senza farle la guerra. Gli scenari del Belfer CenterMosca può ottenere un risultato strategico decisivo spingendo l’Alleanza in una crisi di attribuzione, consenso e tempo decisionale, trasformando la dimensione politica in un canale operativo. Secondo ... formiche.net

Piano Ucraina-USA-UE sulla tregua/ Ruolo graduale delle truppe: tutti gli scenari e come risponde la RussiaVigilia dei negoziati trilaterali negli Emirati: Russia attacca le strutture energetiche in Ucraina, gli scenari e il nuovo piano di tregua di Kiev-USA-UE I PIANI DELL’OCCIDENTE E LE RISPOSTE DELLA ... ilsussidiario.net

Per il prossimo concerto della stagione CROMATISMI 5.0, in scena MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO alle 20.30 al Teatro Miela di Trieste, potremo ascoltare il pianista che ha entusiasmato il pubblico di mezzo mondo, fra cui Berlino, Monaco, Mosca, Parigi, Londra, - facebook.com facebook