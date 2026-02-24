gli organi di una paziente morta donati per salvare cinque persone

Una famiglia decide di donare gli organi di una donna morta a causa di un incidente stradale, offrendo così la possibilità di salvare cinque vite. Nonostante il dolore per la perdita improvvisa, i parenti hanno scelto di affrontare il lutto in modo positivo, autorizzando l’espianto. La decisione ha permesso di dare speranza a chi aspettava un trapianto da tempo. Questa scelta dimostra come un gesto di generosità possa cambiare il destino di molte persone.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto di generosità di una famiglia, che pur distrutta dal dolore per la perdita di una stretta congiunta, ha deciso di non opporsi alla donazione degli organi della donna, trasformando così una tragedia in un’opportunità di vita per cinque persone. È accaduto all’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta), dove una paziente ricoverata nel reparto di terapia intensiva (diretto dalla dottoressa Nadia Zarrillo) è deceduta a causa di un’estesa emorragia cerebrale, ma in un momento di devastante dolore, i familiari hanno trovato la forza di esprimere la non opposizione al prelievo di organi e tessuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

