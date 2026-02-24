Il furto di attrezzi e materiali edili è avvenuto mentre gli operai erano via per il fine settimana. I ladri hanno scassinato il cantiere nel centro di Barbarano e portato via attrezzi del valore di circa 6 mila euro. La scena si è svolta in pieno giorno, lasciando tracce evidenti di un'azione rapida e ben pianificata. Ora, gli investigatori cercano di identificare i responsabili tra le impronte lasciate sulla scena.

BARBARANO (Morciano di Leuca) – Approfittano della casa vuota per mettere a segno un furto: via con attrezzi da lavoro e materiale edile per un valore di circa 6mila euro. Il colpo è stato scoperto nelle scorse ore a Barbarano, la frazione di Morciano di Leuca. L’appartamento era stato preso in affitto da un gruppo di carpentieri, alle dipendenze di una ditta con sede nella provincia di Brindisi, per il periodo necessario a ultimare dei lavori in zona. Evidentemente i ladri erano a conoscenza del rientro degli operai nelle rispettive famiglie - durante il week-end - e sono così passati in azione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nel Salento nasce lo scudo per imprese edili e operai: pronti 1,5 milioni di euroNel Salento, nasce un nuovo strumento per proteggere imprese edili e operai.

Ladri svaligiano casa mentre i proprietari sono al funerale di un parenteA Mesagne, una famiglia è stata vittima di un furto mentre partecipava al funerale di un parente.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli operai sono via per il week-end e i ladri svaligiano attrezzi edili per circa 6mila euro; Hydro, gli operai impediscono ai camion di portare via le matrici; Ranzo, lavori in corso per la sicurezza su una strada da sempre pericolosa; Cinque operai su sei in nero: sigilli al cantiere di Collegno. Fuorilegge anche il ponteggio.

Gli operai sono via per il week-end e i ladri svaligiano attrezzi edili per circa 6mila euroIl furto è stato scoperto nelle scorse ore a Barbarano, la frazione di Morciano di Leuca, dove i dipendenti di una ditta con sede in provincia di Brindisi si erano momentaneamente trasferiti in una ca ... lecceprima.it

Via dei Velini, tornano gli operai: Strada chiusa per chi sale, ma sarà questione di pochi giorniTornano gli operai e (prevedibilmente) anche i disagi in via dei Velini. Ma questa volta sarà una questione di pochi giorni, uno degli ultimi tasselli dopo il maxi cantiere che ha comportato la ... ilrestodelcarlino.it

Italia | Due operai ustionati da soda caustica: sono gravi - facebook.com facebook

A volte persino () l'Istituto Liberale riesce ad essere utile, quando documenta i fatti. Ed i fatti documentati qui sono veritieri, quindi grazie per il thread che avrei voluto scrivere e non ho trovato il tempo per farlo. La riforma laboral di @JMilei e' perfettamente ra x.com