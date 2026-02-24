Gli oli della provincia di Latina scelti da Gambero Rosso per l’area food di Casa Sanremo

Il Gambero Rosso ha selezionato oli provenienti dalla provincia di Latina per l’area food di Casa Sanremo, a causa della qualità riconosciuta di questi prodotti. La scelta mira a valorizzare le eccellenze locali tra le degustazioni ufficiali del festival. Le bottiglie, provenienti da piccoli produttori, saranno presenti durante le serate, offrendo agli ospiti un assaggio autentico del territorio. La partecipazione di questa regione si inserisce nel programma di promozione delle tradizioni gastronomiche italiane.

I due pluripremiati extravergine dell’azienda agricola Agresti 1902 rappresenteranno le eccellenze della gastronomia laziale al Festival C’è un po’ della provincia di Latina alla 76esima edizione del Festival di Sanremo al via martedì 24 febbraio. Non solo sul palco dell’Ariston con la presenza di Tiziano Ferro, super ospite proprio della prima puntata. “Siamo onorati – sottolinea Francesco Agresti, titolare della società agricola pontina - di poter rappresentare le eccellenze laziali in una delle manifestazioni più note e seguite del nostro paese. Far conoscere i nostri evo Itrana in purezza, un prodotto che ha una forte caratterizzazione territoriale, non è solo un riconoscimento per la nostra azienda per l’intero territorio pontino”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Da protagoniste al Festival: le quattro “Lady Chef” della provincia di Latina nelle cucine di Casa SanremoLe quattro Lady Chef provenienti dalla provincia di Latina sono state invitate a partecipare a Casa Sanremo, evento legato alla 76ª edizione del Festival della Canzone italiana, per la loro abilità in cucina.

Casa Sanremo, il pizzaiolo catanese Giuseppe Maccarrone sarà "responsabile area food" per l'evento Area StileGiuseppe Maccarrone, pizzaiolo catanese, ha ottenuto il ruolo di responsabile dell’area food a Casa Sanremo, causa la sua esperienza nel settore e la passione per la cucina siciliana.

