Gli immobili residenziali al più 2% Città dei single c’è fame di bilocali

Il calo degli immobili residenziali del 2% deriva dalla sospensione di numerosi cantieri a Milano, causata dai costi crescenti e dall’incertezza normativa. La città dei single mostra una domanda crescente di bilocali, specialmente in zone come i quartieri periferici. Le aziende edilizie hanno ridotto gli investimenti, lasciando molte case incomplete e rallentando i progetti di sviluppo. Questa situazione evidenzia come le difficoltà nel settore influenzino direttamente il mercato immobiliare locale.

Il mercato immobiliare a Milano dà segni di vitalità, nonostante infuri ancora la battaglia giudiziaria sull' Urbanistica e il modello meneghino, con almeno 150 cantieri bloccati e i primi ponteggi (vedi le residenze Lac al Parco delle Cave) smontati per impossibilità di andare avanti, causa alti costi e zero prospettive. Ebbene, sul fronte del mattone, nel secondo semestre 2025 nonostante tutto a Milano i valori sono lievemente in crescita per gli immobili residenziali (+2%). E nel capoluogo lombardo le tipologie più richieste sono e restano le piccole unità, vista l'alta (e crescente) presenza di single e giovani coppie.

Milano, casa per single: solo 1 su 3 può permettersi un monolocale, bilocali un miraggio per il 92% dei residenti.A Milano, solo un terzo dei single riesce a permettersi un monolocale, mentre il 92% non può nemmeno sognare un bilocale.

Immobiliare, gli esperti: “Immobili green valgono fino al 30% in più in Toscana”A Firenze, gli esperti confermano che le case green nel settore del lusso valgono fino al 30% in più rispetto a quelle tradizionali.

Immobili, come avere gli incentivi per risparmiare sulla svolta green. Alla luce delle recenti normative europee sulla sostenibilità degli edifici, il patrimonio immobiliare italiano si trova di fronte a importanti prospettive di evoluzione.

Cresce mercato immobili, abitazioni +8,1% rispetto al 2024. Mercato residenziale in crescita su tutto il territorio nazionale: gli scambi di immobili residenziali fanno segnare un aumento dell'8,1% rispetto allo stesso trimestre del 2024.

