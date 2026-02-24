Gli ENHYPEN portano il K-pop nei cinema di Roma e del Lazio

Gli ENHYPEN portano il loro concerto ‘Walk the Line’ nei cinema di Roma e del Lazio, a causa di una richiesta crescente tra i fan italiani. La proiezione del film, registrato durante il tour in Giappone, si terrà tra il 5 e il 7 marzo 2026 in diverse multisale di Roma, Fiumicino e Latina. Molti appassionati avranno l’opportunità di vivere l’esperienza dal grande schermo senza viaggiare fino all’estero. È una sorpresa che sta già attirando molta attenzione.

© Ezrome.it - Gli ENHYPEN portano il K-pop nei cinema di Roma e del Lazio

Cosa: Il film concerto ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN SUMMER EDITION. Dove e Quando: Nei cinema aderenti di Roma, Fiumicino e Latina il 5, 6 e 7 marzo 2026. Perché: Un’occasione unica per vivere l’energia della tappa giapponese del tour mondiale e scoprire il dietro le quinte della band. Il fenomeno globale del K-pop si appresta a conquistare nuovamente il grande schermo, portando con sé l’energia travolgente di una delle formazioni più amate della nuova generazione. Gli ENHYPEN, reduci da un anno di successi senza precedenti, arrivano al cinema con un evento speciale intitolato ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN SUMMER EDITION. 🔗 Leggi su Ezrome.it Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-popGli ENHYPEN portano il loro tour giapponese al cinema anche in Italia. ENHYPEN, con “THE SIN: VANISH” reinventano il linguaggio del racconto K-popENHYPEN, con il loro nuovo mini album “THE SIN: VANISH”, continuano a sviluppare un universo narrativo nel panorama K-pop.