Giusto convalidare il gol di Troilo in Milan-Parma Sbaglia Chiffi ad annullare la rete del Napoli | le valutazioni degli arbitri

Il gol di Troilo nel match tra Milan e Parma viene confermato a causa di una decisione corretta dell'arbitro, mentre Chiffi commette un errore annullando la rete del Napoli. Le immagini di Open Var su Dazn mostrano come le decisioni influenzino le partite più discusse del fine settimana. La differenza tra le due scelte evidenzia le difficoltà di interpretare le azioni in campo. La discussione resta aperta sul ruolo degli arbitri in situazioni così controverse.

A Open Var su Dazn si prendono la scena le due partite che più hanno provocato polemiche nell’ultimo weekend: Milan-Parma e Atalanta-Napoli. Da un lato, i rossoneri protestano principalmente per il gol convalidato a Troilo che ha decisivo la sfida di San Siro. Dino Tommasi, membro dell’Aia e componente Can Serie A e B, è intervenuto per riportare la versione degli arbitri: giusto assegnare la rete dopo revisione Var. Al contrario, i fischietti riconoscono che ci sia stato un errore che ha danneggiato il Napoli. L’arbitro Chiffi, infatti, prima ha sbagliato a fischiare il rigore per il contatto tra Hien e Hojlund, cancellato dopo revisione Var. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La versione degli arbitri: Milan, regolare la rete di Troilo. Napoli, c'era il gol di GutierrezDopo aver rivisto le decisioni, Dino Tommasi sostiene che il gol di Troilo per il Milan sia regolare, mentre quello di Gutierrez per il Napoli sia valido.

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare? Secondo Marelli sì. Ecco perchéL’arbitro ha convalidato un gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, nonostante le proteste.

