Giustizia | stabilizzazione per 882 Funzionari Tecnici Incontro con il deputato Bicchielli

Giuseppe Bicchielli ha incontrato oggi una delegazione di 882 Funzionari Tecnici di Amministrazione, per discutere della loro stabilizzazione, causata dal loro inserimento nel piano di assunzioni legato al PNRR. Durante l’incontro, l’avvocata Luigia Martino ha spiegato come questa misura possa migliorare la continuità del servizio pubblico. I funzionari hanno espresso le loro preoccupazioni e richieste, chiedendo chiarimenti sui prossimi passi ufficiali. La discussione si è concentrata sulle modalità di attuazione della stabilizzazione.

Presenti oltre al parlamentare l'avvocata Luigia Martino, Responsabile del Dipartimento Giustizia della provincia di Caserta per Forza Italia, e una delegazione dei Funzionari Tecnici di Amministrazione Al centro del confronto, la richiesta di stabilizzazione diretta per 882 professionisti dell'Area III – F1, già pienamente operativi negli uffici giudiziari. Si tratta di un contingente numericamente contenuto ma strategico, che garantisce funzioni amministrative qualificate e continuità organizzativa nei tribunali italiani.