Giustizia referendum | esperti a Catania per chiarire la riforma

Il dibattito organizzato dalla Compagnia delle Opere Sicilia nasce dalla crescente attenzione sulla riforma della giustizia, che si avvicina al referendum del 22 e 23 marzo. Esperti si sono riuniti a Catania per analizzare le modifiche legislative e rispondere alle domande dei cittadini. Durante l'incontro, sono state illustrate le principali novità della riforma e i possibili impatti sul sistema giudiziario locale. La discussione ha coinvolto diversi professionisti del settore.

La Compagnia delle Opere Sicilia organizza un dibattito sul referendum costituzionale In vista del referendum confermativo sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, la Compagnia delle Opere Sicilia ha organizzato un incontro pubblico per approfondire il tema. L'evento, intitolato Una scelta consapevole per una giustizia più giusta, si terrà il 12 marzo alle 19 al Sal, in via Indaco 23 a Catania. L'iniziativa mira a promuovere un dibattito autorevole su un tema cruciale per la vita democratica del Paese. L'incontro vedrà la partecipazione di due esperti di alto profilo giuridico-istituzionale: Felice Giuffrè, ordinario di Diritto costituzionale e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, e Francesco Mannino, già presidente del Tribunale.