Giustizia | a Crotone scontro acceso su riforma due visioni

Il confronto tra il procuratore Domenico Guarascio e l’avvocato Luigi Morrone a Crotone nasce dalla discussione sulla riforma della giustizia, che divide le opinioni nel Paese. Guarascio sostiene le modifiche proposte, mentre Morrone le critica, evidenziando rischi per i diritti dei cittadini. La discussione si è concentrata sulle conseguenze pratiche delle proposte, con interventi che hanno acceso il dibattito pubblico locale. La questione coinvolge direttamente le modalità di funzionamento del sistema giudiziario.

Il dibattito che divide l’Italia. A Crotone, un confronto acceso tra il procuratore Domenico Guarascio e l’avvocato Luigi Morrone ha illuminato le ragioni del Sì e del No al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Nella sala consiliare del Comune, gremita fino all’ultimo posto, i due relatori hanno affrontato temi cruciali come la separazione delle carriere e l’indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura, moderati da Maurizio Mesoraca. Guarascio ha aperto la discussione con un attacco frontale alla riforma, sostenendo che non risolve i veri problemi del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cuveglio: riforma Nordio, due esperti a confronto su giustiziaIl dibattito sulla riforma Nordio si svolge a Cuveglio, dove due esperti discutono sulle modifiche proposte alla giustizia.

Scontro Nordio-Cassazione su riforma della giustizia: “Blasfemo dire che limita l’indipendenza delle toghe”Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il ministro Nordio ha preso parola e ha risposto forte al primo Presidente della Corte.

Referendum Giustizia: a Crotone dibattito tra Procuratore e avvocatiLe ragioni del Sì e del No al Referendum Giustizia a Crotone. Un confronto aperto e acceso tra magistrati e avvocati penalisti. ilcrotonese.it

Referendum Giustizia, a Crotone nasce il comitato del Si!CROTONE – Il dibattito sul Referendum confermativo sulla riforma della giustizia entra nel vivo anche a Crotone con la formazione del comitato del Si! con Gianluca Marino come Coordinatore. ilcrotonese.it

