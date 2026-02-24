Giudice sportivo Serie A | confermato il turno di squalifica di Locatelli multa di tremila euro per la Juventus Il motivo

Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di Locatelli, che resterà fermo per un turno, e ha multato la Juventus di tremila euro. La decisione deriva dalle proteste del giocatore durante l’ultimo match, mentre i controlli sugli atteggiamenti dei tifosi hanno portato alla multa. La società bianconera dovrà pagare entro pochi giorni, mentre il capitano si prepara a tornare in campo. La prossima partita si avvicina e le conseguenze si fanno sentire.

© Juventusnews24.com - Giudice sportivo Serie A: confermato il turno di squalifica di Locatelli, multa di tremila euro per la Juventus. Il motivo