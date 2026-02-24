Giudice sportivo Serie A | confermato il turno di squalifica di Locatelli multa di tremila euro per la Juventus Il motivo
Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di Locatelli, che resterà fermo per un turno, e ha multato la Juventus di tremila euro. La decisione deriva dalle proteste del giocatore durante l’ultimo match, mentre i controlli sugli atteggiamenti dei tifosi hanno portato alla multa. La società bianconera dovrà pagare entro pochi giorni, mentre il capitano si prepara a tornare in campo. La prossima partita si avvicina e le conseguenze si fanno sentire.
Giudice Sportivo Serie A, pesanti sanzioni per la società bianconera dopo l’ultimo turno di campionato tra squalifiche e ammende. Il verdetto delle autorità competenti è arrivato puntuale dopo la conclusione dell’ultima giornata del massimo campionato nazionale. Il Giudice Sportivo Serie A ha reso note le decisioni ufficiali che riguardano i provvedimenti disciplinari presi sul rettangolo verde. Per la Juventus le notizie non sono certamente positive: la formazione guidata da mister Spalletti dovrà infatti fare i conti con un’assenza pesante in vista del prossimo, delicatissimo impegno stagionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Giudice Sportivo Serie C, che mazzata per Melgrati! 2 turni di squalifica per il portiere dell’Inter U23: il motivoIl Giudice Sportivo della Serie C ha inflitto due turni di squalifica a Melgrati, portiere dell’Inter U23, in seguito a un episodio di tensione durante una partita.
Giudice Sportivo Serie A, pugno di ferro per Matic: squalifica più multa! Tutte le decisioni dopo la 24^ giornataIl Giudice Sportivo ha deciso di punire duramente Matic dopo le partite della 24^ giornata di Serie A.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Le decisioni del Giudice Sportivo; Serie A, dopo Inter-Juventus squalificati Comolli e Chiellini. Kalulu, una giornata di stop; Comolli inibito fino al 31/3, Chiellini al 27/2; Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a Kalulu.
Giudice Sportivo Serie A: squalificati Bastoni e Locatelli, stangata per il Milan. Tutte le sanzioniLe decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventiseiesima giornata di Serie A: squalificati Bastoni e Locatelli per il prossimo turno di campionato ... sport.virgilio.it
Giudice Sportivo, Locatelli squalificato. 3 mila euro di ammenda alla Juventus: il motivoIl Giudice Sportivo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato le sue decisioni dopo la 26ª giornata di Serie A: Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo ... tuttojuve.com
Lunedì la decisione del Giudice Sportivo riguardante l'esito della gara contro Pescara - facebook.com facebook
Il #giudice sportivo stanga il capitano della Cerredolese: 4 anni di #squalifica per «il violento schiaffo all’ #arbitro» #Calcio #Dilettanti x.com