Giovanni Montanaro torna in libreria con una grande storia veneziana | VIDEO

Esce oggi il nuovo romanzo di Giovanni Montanaro, "Il fuoco di Venezia" (Feltrinelli). L'autore incontrerà i lettori venerdì 28 febbraio all’Auditorium Santa Margherita Esce oggi, 24 febbraio 2026, il nuovo romanzo di Giovanni Montanaro, Il fuoco di Venezia (Feltrinelli), una storia che attraversa oltre cinquant’anni di vita italiana intrecciando amore, memoria e destino nella città lagunare. L’autore incontrerà i lettori venerdì 28 febbraio alle 11.00 all’Auditorium Santa Margherita di Venezia, e giovedì 6 marzo alle 18.00 alla Libreria Coop di Mestre. Alla fine degli anni Sessanta, mentre l’uomo sta per mettere piede sulla Luna e il divorzio non è ancora legge, Elena Spina Torcellan gestisce da sola la Fornace dell’Est, nell’isola di Murano. È una donna in un mondo di uomini, che spesso le sono ostili, ma è anche competente e coraggiosa, ed è determinata a salvare la ditta insieme a Tiziano Zen, un giovane maestro vetraio, geniale e ombroso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

