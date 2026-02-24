Giorno del ricordo dal Consiglio regionale la spinta di un impegno civile per una memoria condivisa

La ricorrenza è stata celebrata in seduta aperta e alla presenza degli studenti delle scuole marchigiane selezionate dall’Ufficio scolastico regionale ANCONA - In Consiglio regionale si è celebrato il Giorno del Ricordo in seduta aperta e alla presenza degli studenti delle scuole marchigiane selezionate dall’Ufficio scolastico regionale. All’avvio dei lavori, il presidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui ha fatto riferimento alla tragedia degli italiani, le vittime delle foibe e quelli coinvolti nell’esodo dalle loro terre nel secondo dopoguerra, parlando di “pagina dolorosa della nostra storia nazionale”. «Ricordare – ha esortato Pasqui – significa restituire dignità alle persone, ai volti, alle famiglie che hanno sofferto la violenza, l’abbandono forzato delle proprie case, la perdita delle proprie radici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Gazebo del Giorno del Ricordo ad Avellino: memoria e impegno civileSabato ad Avellino si tiene un gazebo per ricordare le vittime delle foibe.

Giornata della Memoria 2026, CISL Scuola richiama scuole e istituzioni all’impegno contro l’indifferenza. La segretaria Barbacci: “Dal ricordo alla responsabilità civile”La Giornata della Memoria 2026 invita scuole e istituzioni a riflettere sulla responsabilità civile, ricordando le vittime dell'Olocausto.

Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata. Dal 10 febbraio al primo marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

La confusione offende le vittime, separare la Shoah dal dramma delle foibeIl 27 gennaio, Giorno della memoria, e il 10 febbraio, il Giorno del ricordo, sono due ricorrenze dotate di una propria autonomia storica e identitaria, vicine soltanto sul piano cronologico ma profon ... editorialedomani.it

Giorno del Ricordo ai Tolentini L’Università Iuav di Venezia celebra il "Giorno del ricordo" con un incontro martedì 24 febbraio alle ore 16 nella sede dei Tolentini, già campo profughi per esuli fiumani, dalmati e istriani (1947–1950). L’iniziativa è promossa in - facebook.com facebook

Il Giorno del Ricordo, ricordo dell’orrore delle #foibe, di tante italiane e italiani massacrati solo in quanto tali, dell’esodo giuliano-dalmata che ha sconvolto la vita di centinaia di migliaia di nostri connazionali. Dimenticate sarebbe non solo impossibile. Sarebbe x.com