Giornale radio del pomeriggio martedì 24 febbraio

Il maltempo ha causato numerosi disagi nel centro Italia, con strade allagate e treni soppressi. Le forti piogge sono state responsabili di allagamenti in diverse zone, rallentando la circolazione e costringendo molte persone a rimanere a casa. Le autorità hanno messo in atto interventi di emergenza per gestire le criticità. Le previsioni indicano che le condizioni meteo peggioreranno ancora nelle prossime ore. La situazione resta sotto stretta osservazione.

