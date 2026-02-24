Giorgia Meloni come Tony Pitony l’ultima idea di Crozza | il brano che non si può sentire su ProPal e Vannacci – Il video

Giorgia Meloni, interpretata come Tony Pitony, ha suscitato polemiche a causa di un brano trasmesso su ProPal e dedicato a Vannacci. La canzone, definita molto discutibile, ha fatto discutere diversi spettatori e critici per il tono provocatorio. Crozza ha scelto di inserire questa figura nel suo spettacolo, attirando l’attenzione dei media. La scena ha acceso un dibattito pubblico sulla rappresentazione politica e il rispetto verso le istituzioni.

È Giorgia Pitony l’ultimo personaggio rivelato da Maurizio Crozza per la nuova stagione in arrivo sul Nove. Il comico genovese ha messo la maschera del misterioso artista siracusano sulla premier Giorgia Meloni, che si improvvisa cantante di testi «che non si possono sentire», come sarebbero quelli di Tony Pitoni, prossimo a calcare il palco del Festival di Sanremo in duetto con Ditonellapiaga. «Son Giorgia Meloni, no? Sì – dice CrozzaGiorgia Pitony – La Tony Pitoni della politica italiana. Eh, sì, perché come lui dico cose che non si possono sentire. Cioè? Beh, tipo i giudici sono politicizzati. 🔗 Leggi su Open.online Crozza-Meloni diventa “Giorgia Pitony”: “Dico cose che non si possono sentire ma mi dicono brava…”Maurizio Crozza ha creato “Giorgia Pitony” come parodia di Giorgia Meloni, dopo aver ascoltato commenti sorprendenti sulla sua imitazione. Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni diventa “Giorgia Pitony”Giorgia Meloni si trasforma in “Giorgia Pitony” a causa di un'interpretazione satirica di Maurizio Crozza. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Crozza-Meloni diventa Giorgia Pitony: Come Tony dico cose che nun se possono sentì; Giorgia Meloni come Tony Pitony, l'ultima idea di Crozza: il brano che non si può sentire su ProPal e Vannacci - Il video; Crozza-Meloni esilarante Giorgia Pitony: Dico cose che nun se possono sentì. Ma me dicono brava; Giorgia Pitony: Maurizio Crozza torna con l'imitazione di Meloni. Giorgia Meloni come Tony Pitony, l’ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci – Il videoSulle note di un famoso brano del misterioso artista siracusano, Crozza fa cantare la premier con la maschera di Elvis, immancabile a ogni uscita pubblica di Tony Pitoni ... open.online Crozza-Meloni esilarante Giorgia Pitony: Dico cose che nun se possono sentì. Ma me dicono bravaMaurizio Crozza torna a vestire i panni di Giorgia Meloni in una versione inedita e surreale: nasce Giorgia Pitony, la Tony Pitony della politica italiana. Come lui dico cose che non si possono s ... repubblica.it Giorgia Meloni come Tony Pitony, l'ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci - Il video x.com Elly Schlein, Giuseppe Conte o Giorgia Meloni Chi preferisci tra queste tre figure politiche E perché - facebook.com facebook