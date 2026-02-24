Giochi online controlli serrati della guardia di finanza | 20mila euro di multe

L’attività ispettiva si inserisce nel quadro del riordino del settore dei giochi a distanza introdotto dal Decreto legislativo n. 412024, che ha rafforzato il sistema di prevenzione del riciclaggio, trasformandolo anche in uno strumento di tutela contro i fenomeni di gioco d’azzardo patologico. Nel dettaglio, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata sull’analisi delle movimentazioni finanziarie, con particolare riferimento alle ricariche effettuate in contanti presso i punti vendita autorizzati. La normativa vigente, infatti, fissa un tetto massimo di 100 euro settimanali per questo tipo di operazioni, proprio per limitare l’uso del contante e garantire la tracciabilità dei flussi. Dagli accertamenti sono emerse condotte ritenute gravi e reiterate: non solo il superamento della soglia consentita, ma anche carenze nell’adeguata verifica delle operazioni effettuate dai titolari dei conti gioco. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Pirateria IPTV, indagine della Guardia di Finanza in 60 province. Multe fino a 5.000 euroLa Guardia di Finanza ha avviato un’indagine su casi di pirateria IPTV in 60 province italiane, scoprendo utenti che accedevano illegalmente a Sky, DAZN e altre piattaforme streaming.

Cortina, per i Giochi controlli di sicurezza serrati: l'obiettivo è scongiurare attentatiI Giochi di Cortina in prima linea nei controlli anti-terrorismo. La zona rossa è quella del villaggio olimpico e dei luoghi di gara, dove ci sono pubblico e atleti. I mezzi che vi accedono sono ... rainews.it

