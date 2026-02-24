Giochi Fontana sogna già la replica | In Lombardia le Olimpiadi del 2040

Il sindaco di Milano ha dichiarato che la Lombardia potrebbe ospitare le Olimpiadi del 2040, motivando la proposta con l'interesse crescente per lo sviluppo infrastrutturale. La sua affermazione, fatta durante un evento pubblico, ha attirato l'attenzione di chi lavora nel settore sportivo, che già valuta i possibili investimenti necessari. La proposta suscita curiosità e si inserisce in un dibattito più ampio sulla pianificazione futura della regione.

Milano, 24 febbraio 2026 – Le Olimpiadi estive del 2040 in Lombardia. Solo una battuta? Mica tanto. Per il contesto pubblico in cui sono state pronunciate le dichiarazioni. Per l’argomentazione successiva alla “proposta” (meglio, per ora, usare le virgolette). E, soprattutto, per il ruolo attuale del suo autore. Milano-Cortina 2026 e il successo delle Olimpiadi "sparpagliate" È stato il governatore Attilio Fontana, fresco di riconoscimento dell’ordine olimpico in argento da parte del Cio, a lanciare quella che, al momento, è solo un’idea. Se prenderà concretezza? Si vedrà. Le dichiarazioni. “I risultati di queste Olimpiadi invernali sono stati eccellenti e per questo credo che debba essere scelta la Lombardia come sede delle Olimpiadi estive 2040”, queste le parole scambiate da Fontana con i giornalisti, a margine di un evento tenutosi a Palazzo Lombardia per celebrare i 90 anni di Dan Peterson, storico coach dell’Olimpia Milano pigliatutto negli anni ‘80. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Omicidio Cornelia, il movente è passionale. Roma sogna i Giochi del 2040. ASCOLTA il podcast di oggi 24 febbraioUn episodio di violenza ha scosso Roma quando si è scoperto che l’omicidio di Cornelia è stato motivato dalla passione.

Lombardia punta all’efficienza nazionale: Fontana chiede più autonomia post-Olimpiadi.Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che la regione punta a ottenere più autonomia dopo le Olimpiadi del 2026, sostenendo che il modello lombardo può funzionare anche a livello nazionale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Olimpiadi 2026, Fontana: un sogno fortemente voluto dalla Lombardia; Dalla vittoria della candidatura a Losanna al successo dei Giochi: le azzurre che hanno onorato il sogno Olimpico; Fontana, argento da leggenda: Un sogno, l’amarezza è già passata; Arianna Fontana, medaglia d'argento e record: Questo risultato è un sogno.

Le gladiatrici tornano nell’Arena: Arianna Fontana alla guida delle azzurre per la staffetta 3000m • Short Track Milano Cortina 2026La medaglia d’oro nella staffetta mista per l’Italia è già arrivata, ora è la volta della staffetta femminile: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno parlato con Olympi ... olympics.com

Milano-Cortina. La storia di Arianna Fontana, la guerriera che minacciò l'espatrio e si ritrovò portabandieraUndici medaglie olimpiche in cinque edizioni, è l'atleta italiana di maggior successo ai Giochi invernali. I rapporti con la Federazione sembravano ... huffingtonpost.it

Joan Thiele ha interpretato “Il Mondo” di Jimmy Fontana sul palco dell’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. - facebook.com facebook

Nei Giardini Borromeo la fontana dei dromedari e i giochi d’acqua x.com