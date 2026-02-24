Giochi del Mediterraneo Angolano replica a FdI | L’assegnazione nasce dal lavoro del Governo Conte II

Angolano sostiene che l’assegnazione dei Giochi del Mediterraneo deriva dal lavoro del Governo Conte II, dopo che FdI aveva attribuito il merito ad altri. Il politico afferma che l’organizzazione dell’evento, con la sua pianificazione, è stata possibile grazie agli sforzi del precedente esecutivo. Questa posizione si basa su una lunga preparazione e sul coinvolgimento di vari enti pubblici. La discussione continua sulla reale paternità dei risultati ottenuti.

Tarantini Time Quotidiano "Sorprende leggere dichiarazioni che tentano di attribuire esclusivamente all'attuale Governo i risultati legati ai Giochi del Mediterraneo, dimenticando che l'evento è stato fortemente voluto e portato a Taranto grazie al lavoro del Governo Conte II e alla programmazione avviata in quella fase dal sen. Mario Turco, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione economica e agli investimenti". Lo dichiara la consigliera del M5S e presidente della VI Commissione Consiliare Annagrazia Angolano. "Fu proprio allora – continua Angolano – che venne deliberato il finanziamento iniziale di circa 250 milioni, con una visione strategica che andava ben oltre la realizzazione degli impianti sportivi, puntando a utilizzare i Giochi come leva per il rilancio complessivo della città e la riconversione economica, sociale e culturale del territorio con il Cantiere Taranto.

Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, l’allarme di Rifondazione: “Il volontariato non diventi lavoro gratuito”Taranto si avvicina all’evento dei Giochi del Mediterraneo del 2026, ma il dibattito sulla partecipazione dei volontari si fa più acceso.

