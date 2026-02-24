Giardino delle Rose nuova vita al balcone più romantico di Firenze

Da lanazione.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giardino delle Rose ha riaperto dopo lavori di restauro dovuti ai danni causati dal maltempo. Le nuove rampe di accesso e i vialetti rinnovati migliorano la sicurezza dei visitatori, mentre i dettagli ispirati all’Oriente ravvivano l’atmosfera romantica del luogo. La riqualificazione ha coinvolto anche il recupero di alcune aiuole storiche, che ora tornano a mostrare i fiori colorati. La riapertura attira ora più cittadini e turisti.

giardino delle rose nuova vita al balcone pi249 romantico di firenze
© Lanazione.it - Giardino delle Rose, nuova vita al balcone più romantico di Firenze

Firenze, 24 febbraio 2026 – Un affaccio ancora più sicuro, vialetti rinnovati e il fascino d’Oriente che torna a splendere tra le rose. Il Giardino delle Rose, uno dei luoghi più iconici e amati di Firenze, è al centro di un piano di riqualificazione che unisce sicurezza, decoro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Una serie di interventi mirati, concreti, che puntano a preservare e rendere ancora più accogliente uno degli scorci più suggestivi sulla città. I lavori appena conclusi hanno riguardato il rifacimento completo del parapetto panoramico. Un intervento reso necessario dall’usura del tempo e accompagnato da opere di consolidamento del muro, per garantire maggiore sicurezza ai visitatori che ogni giorno si affacciano su uno dei panorami più fotografati di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner: visita guidata di Villa TascaDomenica 11 gennaio alle 10:30, si terrà una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica di Palermo.

Leggi anche: Firenze, inaugurata panchina rossa nella sede di Ispro a Villa delle Rose

20250518 Firenze Giardino delle Rose

Video 20250518 Firenze Giardino delle Rose

Argomenti correlati

MONCALIERI – Creatività femminile al giardino delle rose; JW Marriott Venice Resort & Spa riapre sull’Isola delle Rose con la Stella Michelin; Madonna delle Rose, l’importante contributo di Laurentin; Dazi, Italia e Europa resilienti: Usa sconfitti dai risultati prima che dalla sentenza.