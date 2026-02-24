Giardino delle Rose nuova vita al balcone più romantico di Firenze

Il Giardino delle Rose ha riaperto dopo lavori di restauro dovuti ai danni causati dal maltempo. Le nuove rampe di accesso e i vialetti rinnovati migliorano la sicurezza dei visitatori, mentre i dettagli ispirati all’Oriente ravvivano l’atmosfera romantica del luogo. La riqualificazione ha coinvolto anche il recupero di alcune aiuole storiche, che ora tornano a mostrare i fiori colorati. La riapertura attira ora più cittadini e turisti.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Un affaccio ancora più sicuro, vialetti rinnovati e il fascino d'Oriente che torna a splendere tra le rose. Il Giardino delle Rose, uno dei luoghi più iconici e amati di Firenze, è al centro di un piano di riqualificazione che unisce sicurezza, decoro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Una serie di interventi mirati, concreti, che puntano a preservare e rendere ancora più accogliente uno degli scorci più suggestivi sulla città. I lavori appena conclusi hanno riguardato il rifacimento completo del parapetto panoramico. Un intervento reso necessario dall'usura del tempo e accompagnato da opere di consolidamento del muro, per garantire maggiore sicurezza ai visitatori che ogni giorno si affacciano su uno dei panorami più fotografati di Firenze.