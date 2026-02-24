Giappone cucciolo di macaco gioca con una scimmia di peluche e diventa star dei social

Un cucciolo di scimmia giapponese ha attirato l'attenzione online perché trasportava un orangutan di peluche, un gesto che ha fatto il giro dei social. La causa di questa popolarità è il suo comportamento dolce e spontaneo, documentato in diversi video condivisi da utenti appassionati di animali. La scena si è svolta in un parco naturale, dove il piccolo ha attirato gli sguardi di molti visitatori. La sua tenerezza ha conquistato chiunque abbia visto il filmato.

Un cucciolo di scimmia giapponese è diventato virale in tutto il mondo dopo che i video di lui, mentre trasportava un orangutan di peluche, sono stati condivisi sui social media. Punch, macaco giapponese di meno di un anno, è stato al centro dell'attenzione da quando lo zoo di Ichikawa, nella prefettura di Chiba, ha pubblicato una sua foto il 5 febbraio. Secondo il post, Punch è nato il 26 luglio ed è stato allevato a mano dopo essere stato trascurato da sua madre. Si è unito al recinto delle scimmie dello zoo all'inizio di quest'anno, con il suo compagno giocattolo fornito dai guardiani dello zoo per comodità.