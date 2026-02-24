Gianni Pizzarotti aderisce a Futuro Nazionale | Ritrovo coerenza coraggio e una visione che parla agli italiani dimenticati

Gianni Pizzarotti ha deciso di aderire a Futuro Nazionale, motivato dalla volontà di sostenere una visione che coinvolge gli italiani più trascurati. La scelta deriva dalla convinzione di trovare coerenza e coraggio in un progetto che mira a rappresentare le esigenze di comunità spesso ignorate. Pizzarotti, già vicesindaco e consigliere comunale, ritiene importante rafforzare un fronte di cittadini attivi. La notizia arriva mentre si intensificano i dibattiti sulla rappresentanza politica nel territorio.

Il consigliere comunale di Pellegrino Parmense e consigliere dell'Unione dei Comuni della Valtaro e Valceno: "Per me è uno stimolo per dare ossigeno a valori come giustizia, tutela e dignità di tutti i cittadini" Per me è uno stimolo per dare ossigeno a valori come giustizia, tutela e dignità di tutti i cittadini — e dico tutti — specialmente quelli silenziosi che ogni giorno vivono con dignità e nel rispetto delle regole. Ringrazio Caterina Galli per avermi coinvolto in questa bellissima nuova sfida».

