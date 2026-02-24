Gianna Pratesi porta il Referendum a Sanremo 2026 chi è la 105enne gelataia di Chiavari migrata in Scozia

Gianna Pratesi, 105 anni, ha portato il suo voto storico al referendum del 1946, che ha portato alla nascita della Repubblica. Ora vive in Scozia, dove gestisce una gelateria e si impegna a trasmettere le sue esperienze alle nuove generazioni. La sua presenza a Sanremo 2026 rappresenta un collegamento tra passato e presente. La sua storia di impegno civico si intreccia con la scena musicale della manifestazione. La sua figura suscita curiosità tra il pubblico.

Ospite nella prima serata di Sanremo 2026 è una donna di ben 105 anni: Gianna Pratesi. La signora, amante della musica e del ballo, è stata voluta da Carlo Conti per onorare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Gianna, il 2 giugno 1946, fu una delle donne che andò a votare al referendum che decretò la fine della monarchia. Chi è Gianna Pratesi Nata il 16 marzo 1920, Gianna Pratesi è originaria di Chiavari e sta per compiere 106 anni. A 28 anni è andata a vivere in Scozia con la sorella. Lì ha conosciuto il marito, col quale ha avviato una gelateria che hanno gestito per vent’anni. Poi, il ritorno a Chiavari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

