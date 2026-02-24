Giacomel operato al cuore dopo il malore in gara alle Olimpiadi | Anomalia di conduzione elettrica a livello atriale

Giacomel ha subito un intervento al cuore a causa di un malore durante la sua ultima gara alle Olimpiadi, causato da un'anomalia di conduzione elettrica a livello atriale. L’atleta, che cercava di conquistare una medaglia importante, si è sentito male mentre era in corsa, richiedendo un intervento urgente. La sua condizione ha interrotto la competizione e ha attirato l’attenzione di medici e spettatori presenti. La sua situazione rimane sotto stretto controllo.

Un’ Olimpiade difficile si è trasformata in incubo nell’ultima gara, quella in cui per la prima volta si stava giocando una medaglia individuale dopo l’argento nella staffetta mista. Tommaso Giacomel venerdì 20 febbraio era in testa alla mass start olimpica di biathlon in uscita dal secondo poligono, quando un malore lo ha costretto a fermarsi perché non riusciva più a respirare bene e a muoversi. Inizialmente, si era pensato a un problema temporaneo, visto che i primi esami post gara e Giacomel stesso, in serata, aveva confermato di sentirsi meglio sul proprio profilo Instagram. L’azzurro l’aveva definita “ la peggior sensazione che abbia mai provato nella mia vita ” e aveva aggiunto: “Non è la fine dei Giochi che speravo, ma non mi arrenderò mai”, dando appuntamento alle Olimpiadi del 2030 in Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

