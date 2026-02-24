Giacomel ablazione al cuore dopo gli esami | fra due settimane nuovi controlli

Giacomel ha subito un intervento di ablazione al cuore dopo aver accusato un malore in gara. La causa è stata un’anomalia di conduzione elettrica atriale che ha messo a rischio la sua salute. I medici hanno agito prontamente e, dopo gli esami, hanno deciso di intervenire per risolvere il problema. Giovedì sarà dimesso dall’ospedale e tra due settimane tornerà sotto controllo.

Si era fermato per un malore quando era in testa alla 15 km mass start olimpica, ad Anterselva, ora Tommaso Giacomel è stato sottoposto a una ablazione per risolvere l'anomalia di conduzione elettrica atriale emersa durante gli accertamenti all'ospedale Galeazzi di Milano. Il 25enne azzurro è stato sottoposto a una Tac, a una risonanza magnetica e a un test da sforzo massimale nei controlli svolti dalla Commissione Medica Fisi in collaborazione con il professor Daniele Andreini. I primi accertamenti erano nella norma, ma uno studio elettrofisiologico ha poi evidenziato un'anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato l'intervento.