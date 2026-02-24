Ghisalberti brilla nel gigante di Coppa Europa a Oppdal Pazzaglia quinta

Ghisalberti ha ottenuto un risultato importante nel gigante di Coppa Europa a Oppdal, grazie a una performance solida e tecnica. La sua posizione sul podio ha sorpreso gli appassionati, mentre Pazzaglia si è classificato quinto, dimostrando grande determinazione. La gara ha attirato molti spettatori e ha messo in evidenza la crescita degli atleti italiani in questa disciplina. Ora si attende la prossima sfida sulla neve norvegese.

In un contesto di Coppa Europa, la gara di gigante disputata a Oppdal, in Norvegia, ha visto emergere l’azzurra come protagonista di un podio significativo. Ilaria Ghisalberti ha concluso al secondo posto, a 0,13 secondi dalla vincitrice Vanessa Kasper, mettendo a segno un ulteriore risultato di rilievo in carriera e confermando la continuità della stagione continentale. La gara ha visto Ghisalberti al comando dopo la prima manche, con la leadership sfumare nel finale della seconda manche. L’esito finale la incorona seconda, alle spalle della vincitrice Kasper (Svi) per un margine di +0,13. Nel contesto della classifica di specialità, Mathiou guida ancora con 387 punti, davanti a Dania Allenbach (378). 🔗 Leggi su Mondosport24.com Sci alpino, Ghisalberti seconda nel gigante di Coppa Europa a Oppdal. Quinta PazzagliaIlaria Ghisalberti ottiene il suo terzo podio in carriera grazie alla seconda posizione nel gigante di Oppdal, in Norvegia. Leggi anche: In Coppa Europa vince solo l’Italia! Altra pazzesca tripletta in gigante a Mayrhofen, trionfa Alice Pazzaglia!