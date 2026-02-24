Ghedauto precisione e affidabilità | Ancora più presenti sul territorio

Riccardo Fracassi, responsabile operativo di Ghedauto Veicoli Industriali Srl, spiega che la crescita della società deriva dall’aumento della domanda di veicoli affidabili e di qualità. La compagnia investe in nuove strutture per migliorare il servizio sul territorio e rispondere alle esigenze dei clienti. Ghedauto si prepara a inaugurare una nuova sede commerciale e di assistenza a Castel San Pietro Terme, rafforzando così la presenza locale. La fase di espansione prosegue con attenzione alle esigenze di mercato.

© Quotidiano.net - Ghedauto, precisione e affidabilità: "Ancora più presenti sul territorio"

Tra presente e futuro, cambiamenti e investimenti, il responsabile operativo di Ghedauto Veicoli Industriali Srl, Riccardo Fracassi, svela la crescita della realtà bolognese pronta a inaugurare nell’anno in corso la sede commerciale e post-vendita di Castel San Pietro Terme. In che modo l’appartenenza a un ecosistema unico come la Packaging Valley ha influenzato l’evoluzione dei vostri servizi? "Ghedauto cresce in un territorio dove il veicolo è un fondamentale strumento di lavoro. Nella Packaging Valley le flotte aziendali devono essere costantemente operative per garantire l’efficienza della filiera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net In corso la sostituzione degli alberi presenti sul territorio comunaleSono in corso interventi di sostituzione degli alberi nel territorio comunale di Cancello ed Arnone, mirati a migliorare il verde pubblico e garantire la sicurezza degli spazi verdi. Lexus ancora re dell’affidabilità, ma l’auto è sempre più “fragile”Lexus si conferma al vertice della classifica di affidabilità, ma i segnali di usura aumentano.