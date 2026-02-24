Gestione cantieri a Mondragone Confcommercio incontra il sindaco

Umberto Cinque e Fabio Pagliaro di Confcommercio Caserta hanno incontrato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, per discutere delle criticità nella gestione dei cantieri locali. La riunione si è concentrata sulle difficoltà operative e sui ritardi nelle opere pubbliche, che influenzano il commercio e la vita quotidiana dei cittadini. Durante l'incontro, sono state avanzate proposte per migliorare la collaborazione tra imprese e amministrazione comunale. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete.

© Anteprima24.it - Gestione cantieri a Mondragone, Confcommercio incontra il sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti Il vice presidente di Confcommercio Caserta, Umberto Cinque, e il responsabile della delegazione di Mondragone, Fabio Pagliaro, hanno incontrato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga. Sotto i riflettori la gestione di alcuni lavori stradali sul corso principale e in altre strade della città. L'incontro si è reso necessario all'indomani di una diffida inviata da alcuni esercenti, non soci di Confcommercio, all'indirizzo del primo cittadino. La delegazione ha inteso sottolineare che Mondragone, splendida città balneare, merita l'impegno congiunto di cittadini e associazioni di categoria e che solo attraverso la collaborazione, il dialogo e una concreta capacità di resilienza sarà possibile affrontare e superare le problematiche che di volta in volta si presenteranno.