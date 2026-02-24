Germania Merz e l’incognita delle regionali di marzo

Friedrich Merz ha vinto le elezioni interne della Cdu a Stoccarda, ottenendo il 91,2% dei voti, grazie alla sua campagna per rafforzare il partito prima delle regionali di marzo. Questa vittoria rafforza il suo ruolo di leader, mentre si prepara a guidare la corsa elettorale tra sfide e incertezze. La sua riconferma arriva in un momento di grande attenzione per il futuro politico della Germania. Ora si attende di capire come agirà nei prossimi mesi.

Recentemente a Stoccarda la Cdu ha rieletto Friedrich Merz come suo presidente. Al congresso il cancelliere ha incassato il 91,2 per cento dei voti, migliorando il risultato rispetto al 2024. Una cifra molto positiva, che arriva esattamente un anno dopo la vittoria dei conservatori alle elezioni anticipate del 2025. In realtà all’interno del primo partito di governo le cose non vanno proprio come dovrebbero, anche se Merz è riuscito nel mantenere unite le correnti, salvando la facciata. Gli ultimi 12 mesi sono stati per la Cdu e la Spd, che guidano il Paese a braccetto nella Große Koalition, non privi di difficoltà e la Germania, nonostante le promesse di cambiamento e rilancio, è ancora ferma al palo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La decisione di Merz sugli asset russi in GermaniaFriedrich Merz propone di impiegare gli asset russi in Germania, immobilizzati dalla Banca Centrale della Federazione Russa, per sostenere l’Ucraina.

