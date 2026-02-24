Genova tragedia al porto | operaio schiacciato da elica da due

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un'elica durante le operazioni di carico nel porto di Genova. La causa dell'incidente sembra essere un malfunzionamento di una delle attrezzature utilizzate per le operazioni portuali. La scena si è svolta tra container e gru, mentre i soccorsi intervenivano immediatamente. La comunità locale si interroga sulle misure di sicurezza adottate nel porto e sulle responsabilità dell’accaduto.

La tragedia nel porto di Genova. Il porto di Genova, solitamente luogo di attività frenetiche e traffico intenso, è diventato teatro di una tragedia che ha scosso la comunità locale. Lorenzo Bertanelli, un operaio di 36 anni, ha perso la vita in modo improvviso e violento, schiacciato da un’elica di due tonnellate mentre lavorava a riparazioni su uno yacht. L’incidente, avvenuto il 5 febbraio 2025, ha aperto un’inchiesta che ora vede sei indagati per omicidio colposo. Un incidente evitabile?. L’incidente è avvenuto mentre Bertanelli e due colleghi stavano lavorando alla rimozione di un thruster, un’elica di manovra dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

