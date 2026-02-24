Genova pastiglie di Ossicodone sequestrate all' aeroporto dalla Finanza lo stupefacente dello sballo era diretto negli Usa

La Finanza ha sequestrato a Genova centoquaranta pastiglie di Ossicodone, destinate agli Stati Uniti. La droga, che può alleviare il dolore grave, viene spesso usata come stupefacente. Le pillole, trovate all’aeroporto, erano pronte per essere imbarcate su un volo internazionale. La scoperta ha portato al fermo di alcuni sospetti coinvolti nella spedizione illegale. La vicenda mette in luce i rischi legati al traffico di oppioidi attraverso i porti e gli aeroporti.

Centoquaranta pillole di Oxycontin 80 mg (ossicodone crloridrato), pari a oltre 11 mg di principio attivo, sono state sequestrate dai finanzieri della Compagnia di Sestri Ponente, a seguito di una mirata analisi di rischio sul traffico internazionale delle merci all'aeroporto Cristoforo Colombo. La spedizione in transito, diretta negli Stati Uniti d'America, conteneva una confezione di mattoncini giocattolo assemblabili. Tutto sembrava corrispondere a quanto dichiarato nel documento di trasporto, tuttavia, dai controlli effettuati con le banche dati delle fiamme gialle, il mittente è risultato essere un soggetto inesistente e, pertanto, i militari operanti hanno provveduto ad effettuare un controllo approfondito sul giocatolo e sul fondo della scatola, nascosti dietro i vari componenti del gioco, sono stati rinvenuti 10 blister da 14 pasticche l'uno di ossicodone crloridrato.

