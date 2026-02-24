Genk-Dinamo Zagabria Europa League 26-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Genk ha vinto 3-1 contro la Dinamo Zagabria nel primo turno dei playoff di Europa League, grazie a una rete decisiva nel secondo tempo. La squadra belga ha preso rapidamente il comando della partita, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Ora, al ritorno in casa alla Cegeka Arena, il Genk punta a chiudere la qualificazione e proseguire nel torneo. La gara si gioca giovedì sera alle 21:00.

© Infobetting.com - Genk-Dinamo Zagabria (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

