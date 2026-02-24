Gela tenta di accoltellare la moglie e simula un incidente domestico | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni ha tentato di accoltellare la moglie durante una lite e ha simulato un incidente domestico per nascondere il suo gesto. La sua azione ha attirato l’attenzione dei carabinieri, intervenuti su una segnalazione. Dopo aver cercato di far passare le ferite come frutto di un incidente, è stato arrestato per aver messo in atto un tentativo di aggressione e depistaggio. La vicenda si è conclusa con il suo fermo.

L'intervento dei carabinieri dopo una segnalazione. Avrebbe cercato di colpire la moglie con un coltello al termine di una lite, tentando poi di far passare le ferite come conseguenza di un incidente domestico. È questa l'ipotesi contestata dalla Procura di Gela a un uomo di 39 anni, già agli arresti domiciliari per altra causa, ora arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione che parlava di un presunto accoltellamento avvenuto tra le mura domestiche.