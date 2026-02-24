Gaza il campo sfollati di Khan Younis allagato | situazione umanitaria disastrosa

La pioggia intensa ha allagato il campo sfollati di Khan Younis, peggiorando le condizioni di chi vive in tende danneggiate. Le famiglie senza acqua pulita trovano difficile trovare cibo e legna per riscaldarsi. Le acque si sono accumulate formando pozze fangose che rendono ancora più dura la vita quotidiana. La situazione rimane critica, nonostante il cessate il fuoco stabilito nelle ultime settimane. Le autorità locali cercano soluzioni per alleviare la crisi.

La pioggia notturna sulla Striscia di Gaza ha ulteriormente peggiorato le condizioni delle famiglie sfollate che vivono in tende strappate con poco cibo o legna da ardere per riscaldarsi, mentre le acque alluvionali si accumulavano in stagni fangosi intorno a loro in una situazione umanitaria ancora disastrosa nonostante il cessate il fuoco in corso. I filmati di AP hanno mostrato un campo per sfollati a Khan Younis bagnato dalla pioggia notturna, con l'acqua che si accumulava all'interno delle tende mentre i residenti usavano secchi, pentole e contenitori per gettarla via. Huda Hadayed, una donna sfollata da Rafah, ha detto che hanno poco cibo e riescono a malapena a trovare legna per il fuoco.