Un gatto è stato salvato dopo essere rimasto bloccato per tre giorni in cima a una magnolia alta circa 12 metri in un cortile condominiale di Romano di Lombardia. La causa del suo isolamento è stata un tentativo di inseguire un uccello che lo ha portato in alto, dove non riusciva più a scendere da solo. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una scala per raggiungerlo e riportarlo a terra.

Per oltre tre giorni era rimasta bloccata in cima a una magnolia alta circa 10-12 metri, all’interno di un cortile condominiale di Romano di Lombardia. Ma a salvare la gattina (foto) sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e vigili del fuoco, dopo le segnalazioni dei residenti che da giorni avevano sentito i miagolii insistenti dell’animale, visibilmente in difficoltà e incapace di scendere autonomamente. Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che l’animale si trovava su un ramo a oltre sei metri di altezza, in evidente stato di stress. Attraverso la centrale operativa è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con un mezzo dotato di scala che hanno raggiunto e recuperato il felino in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Romano di Lombardia, gatto salvato dopo tre giorni su una magnolia alta 12 metriUn gatto rimasto per tre giorni su una magnolia di circa 12 metri di altezza a Romano di Lombardia è stato salvato grazie all'intervento di un gruppo di volontari.

Apprensione per Leon, gatto smarrito da tre giorni: "Si offre ricompensa"Una lettrice segnala lo smarrimento del suo gatto, Leon, avvenuto tre giorni fa.

Il Gatto Inaffondabile: Sopravvissuto a 3 Navi da Guerra!

