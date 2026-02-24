Dopo oltre due anni di chiusura, lunedì riapre la galleria "Le Chiavi". Un tunnel di mezzo chilometro di vitale importanza nel collegamento tra il sud della nostra provincia e il nord del viterbese. Una galleria, realizzata negli anni Sessanta con la variante della Cassia per superare i tornanti che salgono, e scendono, verso Radicofani. Una variante di grande importanza anche, soprattutto, per l’economia e i collegamenti tra la Val d’Orcia e la Val di Paglia. La Galleria "Le Chiavi", la variante che snellisce, e riduce di diversi chilometri, il collegamento tra i due versanti fin dalla sua inaugurazione manifesta alcuni problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe codeLa frana sulla via Faentina ha portato alla chiusura temporanea della strada, con lunghe code e nessuna data certa per la riapertura.

Incidente nella galleria I Pianacci di Montesilvano: chiusa la tangenziale in entrambe le direzioniUn incidente si è verificato questa mattina nella galleria “I Pianacci” sulla tangenziale di Pescara.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Finalmente riapre la galleria Le Chiavi; Galleria Le Chiavi. Finalmente la riapertura. Di notte resta chiusa; Luce in fondo al tunnel: la Galleria Le Chiavi sulla Cassia riapre dopo due anni e mezzo; Via Cassia, buone notizie per la viabilità: a marzo riapre a senso unico alternato la galleria Le Chiavi.

Luce in fondo al tunnel: la Galleria Le Chiavi sulla Cassia riapre dopo due anni e mezzoUna riapertura attesa da due anni e mezzo. La Galleria Le Chiavi, lungo la SS2 Cassia, si prepara finalmente a tornare percorribile (seppur con limitazioni) nei primi giorni di marzo, mettendo fine a ... radiosienatv.it

Galleria Le Chiavi: apertura diurna a senso unico alternato dal 2 marzoSIENA. Si è appena concluso il sopralluogo della presidente della Provincia Agnese Carletti alla Galleria Le Chiavi, assieme ai tecnici di Anas. Buone ... ilcittadinoonline.it

PCI Siena e Gruppo Consiliare San Quirico d'Orcia denunciano ritardi e criticità della galleria “Le Chiavi” gazzettadisiena.it/pci-siena-e-gr… x.com

Dopo un anno da record con 630.759 biglietti venduti, la Galleria Borghese di Roma annuncia un programma 2026 davvero straordinario. L’obiettivo Rendere la collezione sempre più accessibile e inclusiva, offrendo nuove chiavi di lettura per vivere i cap - facebook.com facebook