Galleria Le Chiavi Finalmente la riapertura Di notte resta chiusa
Dopo oltre due anni di chiusura, lunedì riapre la galleria "Le Chiavi". Un tunnel di mezzo chilometro di vitale importanza nel collegamento tra il sud della nostra provincia e il nord del viterbese. Una galleria, realizzata negli anni Sessanta con la variante della Cassia per superare i tornanti che salgono, e scendono, verso Radicofani. Una variante di grande importanza anche, soprattutto, per l’economia e i collegamenti tra la Val d’Orcia e la Val di Paglia. La Galleria "Le Chiavi", la variante che snellisce, e riduce di diversi chilometri, il collegamento tra i due versanti fin dalla sua inaugurazione manifesta alcuni problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
