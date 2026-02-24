galaxy s26 torna il bonus di preordine popolare

Il forte interesse per la gamma Galaxy S26 deriva dalla promozione di pre-ordine che offre bonus alle prime vendite. Samsung ha aumentato la capacità di archiviazione di base, rispondendo alle richieste degli utenti. La disponibilità si estende ora anche a mercati esteri, attirando ancora più acquirenti. La campagna di pre-ordine si conferma molto popolare, spingendo l’azienda a mantenere alta l’attenzione sul lancio imminente.

la gamma samsung galaxy s26 è al centro dell’attenzione con conferme su una promozione di pre-ordine, oltre a un incremento della capacità di archiviazione di base e indicazioni di disponibilità su mercati esteri. l’aggiornamento riassume le informazioni disponibili, evidenziando l’offerta «doppio spazio di archiviazione gratuito», le configurazioni di memoria e i relativi prezzi previsti, conservando una linea informativa fedele alle fonti. più storage, meno problemi. tra le novità principali, la gamma s26 beneficia di un incremento di archiviazione della versione di base, che passa a 256 gb di memoria. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 e galaxy s26 plus colori trapelati nei render più pulitiQuesta mattina sono apparsi in rete i primi render più chiari dei nuovi Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus.

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsungSamsung annuncia il suo primo grande evento del 2026, previsto per il 25 febbraio a San Francisco.

Galaxy S26 Free Storage Upgrade Returns — But US Fans Might Be Left Out

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Samsung Galaxy S26 in arrivo: come acquistarlo a rate con gli operatori; Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno; Samsung, la Galaxy AI diventa più aperta: sui Galaxy S26 arriva anche Perplexity; Ecco tutte le promo pre-lancio per avere i Samsung Galaxy S26 scontati ancor prima della presentazione.

Samsung Galaxy S26, Unpacked: come vedere in diretta l’evento di lancioGalaxy S26 arriva sotto i riflettori con poche sorprese e molte certezze. L’appuntamento è il tradizionale Galaxy Unpacked e, a pochi giorni dall’evento, le indiscrezioni si sono già trasformate in im ... tecnoandroid.it

Samsung Galaxy S26: trapela il materiale stampa su batteria, fotocamere e qualche funzioneNelle ultime ore è stato diffuso in rete parte del materiale stampa sui Samsung Galaxy S26. Deludono autonomia e ricarica del modello Ultra? tuttoandroid.net

Ciao a tutti, ho un problema con il mio Galaxy A34 5G. Ho notato che da qualche giorno non riesce più a connettersi al wifi di casa, mi dice connesso ma senza internet, ho spento e riacceso il wifi ho fatto la stessa cosa al dispositivo, torna per mezza giornata - facebook.com facebook