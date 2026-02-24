Galaxy s26 potrebbe già essere in svantaggio rispetto ai pixel in un aspetto chiave

Il tracciamento spent-off dei dispositivi Samsung Galaxy S26 Ultra e Google Pixel mostra differenze evidenti, a causa delle diverse strategie di gestione della privacy. Samsung ha introdotto nuove funzioni di protezione, mentre Google punta su sistemi più aperti e personalizzabili. Questa disparità influisce sulla sicurezza degli utenti e sulla gestione dei dati. La scelta tra i due modelli si concentra ora proprio su questo aspetto cruciale.

Questo approfondimento analizza lo stato attuale del tracciamento spent-off nel contesto delle soluzioni di Google e Samsung, evidenziando cosa è possibile utilizzare sui Galaxy S26 Ultra e sui dispositivi Pixel. Viene spiegato come Find Hub sfrutti Bluetooth e vicinanza, quali condizioni siano necessarie e quali limiti permangono rispetto al supporto su Pixel. find hub e tracciamento spent-off: stato di supporto. Un registro di sistema del Galaxy S26 Ultra rivela un dettaglio decisivo: la riga ro.bluetooth.finder.supported: false indica l’impossibilità di individuare il dispositivo tramite Bluetooth quando è spento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 serie potrebbe non offrire il maggiore aggiornamento rispetto al pixel 10Il Galaxy S26 potrebbe non portare grandi novità rispetto al Pixel 10.

Smartphone android compatto con teleobiettivo da 200 mp che potrebbe superare galaxy s26 e pixel 10Nuove indiscrezioni svelano che Xiaomi lavora a una serie 18 con un focus forte sulla fotografia.

