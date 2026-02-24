galaxy book6 ultra samsung presenta serie rtx 50 e autonomia di 30 ore

Il Galaxy Book6 Ultra di Samsung è stato presentato a causa della crescente domanda di notebook potenti e duraturi. Questo modello integra la nuova serie RTX 50, offrendo prestazioni grafiche avanzate, e garantisce fino a 30 ore di autonomia. È rivolto a creativi e professionisti che cercano affidabilità e alte performance in un dispositivo leggero. La presenza di funzionalità di intelligenza artificiale di Galaxy rende il prodotto interessante per chi lavora su progetti complessi.

la nuova generazione della serie galaxy book6 presenta una gamma di notebook pensati per creativi e professionisti, con un livello avanzato di integrazione galaxy ai e prestazioni grafiche elevate. la linea comprende modelli ultrabook di punta e versioni più snelle, tutte orientate a offrire autonomia prolungata, connettività fluida e un ecosistema seamless con i dispositivi galaxy. l’attenzione al raffreddamento, all’immagine e all’audio accompagna una experiencia d’uso completa, sia per lavori di precisione sia per intrattenimento d’eccellenza. galaxy book6 ultra (16 pollici): prestazioni estreme e design snello. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung Galaxy Book6: la rivoluzione AI con Intel Core Ultra e design ultrasottileAl CES 2026, Samsung ha presentato il Galaxy Book6, un nuovo notebook che integra tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy Book6: Specifiche, Prezzi e Novità della Nuova Gamma 2026Samsung ha presentato la nuova gamma Galaxy Book6, a causa delle crescenti richieste di dispositivi più potenti e versatili.

Galaxy Book6 Ultra Design Film

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Galaxy Book6 debutta in Europa con tre nuovi modelli, prestazioni più veloci e un design rinnovato; I Samsung Galaxy Book6 arrivano in Italia: ecco date, prezzi e configurazioni; Arriva in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6: potenza AI e prezzi ufficiali; Samsung Galaxy Book6 debutta in Europa con tre modelli rinnovati: prezzi e caratteristiche.

Samsung Galaxy Book6: tre nuovi notebook potenti e sottiliSamsung ha annunciato il lancio europeo della sua più recente gamma premium di Pc portatili: Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro e Galaxy Book6. Equipaggiata con i più recenti processori Intel Core U ... today.it

Samsung Galaxy Book6 arriva in Europa: ecco i nuovi tre modelliSamsung Electronics annuncia il debutto europeo della nuova gamma Galaxy Book6, composta da Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro e Galaxy Book6. La lineup 2026 ... tecnoandroid.it

Arriva in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6: potenza AI e prezzi ufficiali È appena arrivata in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6, e ci sono alcune novità davvero interessanti! Questi laptop di fascia alta combinano potenza e intelli - facebook.com facebook

Anteprima Galaxy Book6: tre modelli per tre esigenze, anche con GPU RTX dedicata x.com