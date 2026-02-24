Galatasaray i turchi sono arrivati a Torino | l’accoglienza per Osimhen e compagni Cosa è successo – VIDEO

Il trasferimento a Torino dei tifosi del Galatasaray ha scatenato un’atmosfera vivace, dopo che i supporter turchi sono giunti nel capoluogo piemontese. Le strade sono state animate da bandiere e cori, mentre i tifosi hanno aspettato con entusiasmo l’arrivo della squadra. I giocatori si sono presentati tra gli applausi, pronti a prepararsi per la partita. La città si prepara ad accogliere la squadra con entusiasmo.

di Francesco Spagnolo Galatasaray, i turchi sono arrivati a Torino nel tardo pomeriggio e i tifosi li hanno accolti in maniera festante. Le ultime sui giallorossi. La missione italiana del Galatasaray è entrata nel vivo. Dopo essere partiti da Istanbul, la squadra turca è sbarcata a Torino nel tardo pomeriggio raggiungendo immediatamente l’hotel Principe di Piemonte, dove soggiornerà fino al ritorno in patria. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Grande accoglienza da parte dei tifosi turchi. L’atmosfera è positiva e l’ambiente crede nel passaggio del turno agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Galatasaray sconfitto in campionato: i turchi cadono in casa del Konyaspor. Cosa è successoIl Galatasaray ha perso contro il Konyaspor a causa di una rete realizzata nel secondo tempo.

Qui Galatasaray - Turchi senza Osimhen? Anche Icardi non al meglioProblemi in attacco per Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Champions League che i turchi giocheranno domani sera allo Stadium contro la ... tuttojuve.com

Bremer e Yildiz fanno sorridere la Juve, cosa è successo prima del GalatasarayLa Juventus è in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e ... corrieredellosport.it

La profezia di Felipe Melo: "Come andrà Juve-Galatasaray, il segreto dei turchi e perché li amo" - facebook.com facebook

La profezia di #FelipeMelo: "Come andrà #JuveGalatasaray, il segreto dei turchi e perché li amo" x.com