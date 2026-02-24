Futuro di Brooks Nazionale e mercato Napoli | le notizie principali

Brooks ha deciso di cambiare squadra a causa di un'offerta più allettante, spingendo il Napoli a valutare un investimento importante. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, portando a incontri tra gli agenti e la dirigenza azzurra. La volontà del giocatore di trasferirsi ha accelerato i negoziati, mentre il club partenopeo punta a definire il trasferimento prima della chiusura del mercato. La situazione resta in evoluzione e può subire ulteriori sviluppi.

© Mondosport24.com - Futuro di Brooks, Nazionale e mercato Napoli: le notizie principali

Tutte le fotografie presenti sul sito sono protette da copyright e la loro gestione segue norme precise. L’impiego delle immagini non è autorizzato per fini commerciali, no-profit o governativi senza il permesso scritto di Sportando. La riproduzione o la gestione dei contenuti visivi deve essere concordata attraverso una richiesta formale di autorizzazione.???? BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid.Negotiations are underway. La situazione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic resta al centro dell’attenzione, con segnali di riavvio del dialogo. Il contesto attuale della Juventus richiede una lettura attenta delle dinamiche difensive, oltre l’impatto immediato di. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Tonut, Pajola, Yabusele e il mercato NBA: le notizie principali di oggiQuesta mattina, nel mondo del basket, si parla molto di Tonut, Pajola, Yabusele e del mercato NBA. Mostre mercato di giardinaggio nel 2026: le principali in ItaliaLe mostre mercato di giardinaggio del 2026 rappresentano un’occasione ideale per appassionati e professionisti di scoprire le ultime novità del settore. Napoli, non è sfortuna: preparazione e mercato FLOP