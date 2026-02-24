Furti di rame nel tarantino | illuminazione pubblica compromessa in tratti di strade provinciali Denuncia

La Provincia di Taranto ha denunciato furti di rame che hanno interrotto l’illuminazione pubblica in alcune strade provinciali. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, causando blackout su tratti cruciali e mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. I ladri hanno preso di mira i punti di illuminazione più esposti, danneggiando le infrastrutture. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questi furti ripetuti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Provincia di Taranto: La Provincia di Taranto rende nota la formalizzazione di una denuncia-querela contro ignoti, a seguito di una serie di gravi furti di rame che hanno compromesso gli impianti di pubblica illuminazione su alcune delle principali arterie stradali del territorio. Per quanto attiene al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione lungo la Tangenziale Sud e sulla SP80, l’Amministrazione provinciale ha tempestivamente contattato la ditta PISSTA Group s.r.l., che si occupa dei servizi di monitoraggio e sorveglianza per conto dell’Ente, la quale ha rilevato il furto e provveduto a sporgere formale denuncia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

